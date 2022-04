Harry und Meghan bekommen in den Niederlanden einen «VVIP»-Status

Herzogin Meghan begleitet ihren Mann

Ein Sprecher des Paares bestätigte laut «People»-Magazin vor wenigen Tagen, dass Meghan in den ersten Tagen der Invictus Games in den Niederlanden mit dabei ist. Das Event in Den Haag geht bis 22. April. Prinz Harry, der selbst zweimal im Kampfeinsatz in Afghanistan war, gründete die Invictus Games im Jahr 2014. Der Besuch bei den Warrior Games in den USA im Jahr 2013 soll ihn inspiriert haben, ein internationales Sportereignis speziell für verletzte Soldatinnen und Soldaten ins Leben zu rufen. Er fungiert als Schirmherr der Veranstaltung.