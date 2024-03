Harry und Meghan: Besonderer Ort für ihr Date in Austin

Das weitere Treffen schien dann ein voller Erfolg gewesen zu sein. «Er war einfach so lustig, so erfrischend lustig. Wir waren zusammen wie Kinder», so Meghan über das Date. Sie sei nach einer Stunde gegangen, da sie noch andere Pläne hatte, rief ihn aber am selben Abend noch an und sagte: "Ich muss übermorgen weg, essen wir morgen zusammen zu Abend? Ich weiss noch, dass er zu mir sagte, dass sei so direkt und amerikanisch von mir.