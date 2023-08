Harry und Meghan: Bestsellerverfilmung als neues Netflix-Projekt?

Ist es der nächste Schritt im Rahmen ihres Netflix-Deals? Wie «The Sun» berichtet, sollen Prinz Harry (38) und Herzogin Meghan (42) sich nun an ein Fiction-Projekt wagen und die Romanverfilmung zu «Meet Me At The Lake» produzieren. Das Paar soll sich für drei Millionen Pfund (umgerechnet rund 3,5 Millionen Euro) die Filmrechte an dem Buch der kanadischen Autorin Carley Fortune gesichert haben.