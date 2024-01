Harry und Meghan: Das soll die Queen besonders wütend gemacht haben

War die Queen so wütend wie noch nie?

«Daily Mail»–Autor Robert Hardman hat die Biografie «Charles III: New King. New Court. The Inside Story» geschrieben, die am 18. Januar erscheint. Schon vor der Veröffentlichung sorgt sie für Aufsehen, derzeit druckt die britische Zeitung vorab Auszüge aus dem Buch. Darin wird ein königlicher Adjutant zitiert, der behauptet, dass Elizabeth II. im Sommer 2021 «so wütend war, wie ich sie noch nie gesehen hatte». Anlass sei die Aussage des Herzogs und der Herzogin von Sussex gewesen, sie hätten von der Queen die Genehmigung erhalten, deren Spitznamen für das zweite Kind zu verwenden. Die Queen wurde von ihrem verstorbenen Ehemann, Prinz Philip (1921–2021), Lilibet gerufen.