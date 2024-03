Harry und Meghan ehren digitale Aktivistin mit Archewell Award

Durch den Digital Civil Rights Award der NAACP–Archewell Foundation erhält sie ein Stipendium in Höhe von 100.000 US–Dollar, um ihre Arbeit an der Künstlichen Intelligenz voranzutreiben. Harrys und Meghans Auszeichnung gibt es seit 2022. Sie wollen damit eine neue Generation von Führungskräften fördern, die sich für Rechte in der digitalen Welt einsetzen. «Angesichts der rasanten Verbreitung von KI ist es wichtiger denn je, sicherzustellen, dass diese Algorithmen, die als Gatekeeper fungieren, uns allen dienen und nicht die Bürgerrechte marginalisierter Gesellschaften beeinträchtigen», so Buolamwini. Sie fühle sich sehr geehrt.