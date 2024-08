Harry und Meghan haben in Kolumbien «immensen» Sicherheitsschutz

Persönliche Einladung von Vizepräsidentin Márquez

Prinz Harry und Herzogin Meghan waren der persönlichen Einladung von Kolumbiens Vizepräsidentin Francia Márquez (42) gefolgt. Sie begrüsste das Paar am Donnerstag (15. August) in der Hauptstadt Bogotá. Zu dritt besuchten sie anschliessend eine Schule. In den kommenden Tagen stehen noch weitere Termine auf dem Programm, darunter auch ein Treffen mit Teilnehmerinnen und Teilnehmern der von Prinz Harry ins Leben gerufenen Invictus Games. Wegen der anhaltenden Konflikte in dem südamerikanischen Land ist die genaue Reiseroute aber geheim. Erschwerend hinzu kommt, dass es in den vergangenen Jahren bereits einen Anschlagsversuch auf Gastgeberin und Vizepräsidentin Márquez gegeben hatte.