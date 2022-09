Harry und Meghan in Europa: Kein Treffen mit William und Kate geplant?

Während ihres Aufenthalts in Europa wollen der Herzog und die Herzogin von Sussex britischen Medienberichten zufolge in ihrem Haus in Windsor, Frogmore Cottage, wohnen. William und Kate leben in Adelaide Cottage, nur 15 Gehminuten oder fünf Autominuten von Frogmore entfernt, schreibt die «Daily Mail». Dennoch soll es demnach Insidern zufolge «keine Pläne» geben, dass sich William und Harry treffen. Das Verhältnis zwischen den beiden Brüdern gilt als angespannt. Seit ihrem Umzug in die USA im Jahr 2020 haben Harry und Meghan immer wieder in Interviews Familienangelegenheiten ausgeplaudert.