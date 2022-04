Harry und Meghan: Invictus Games finden 2025 an besonderem Ort statt

Harry und Meghan fühlen sich wohl in Kanada

Kanada ist für Prinz Harry und seine Ehefrau, Herzogin Meghan (40), von grosser Bedeutung. 2017 fanden in Toronto die dritten Invictus Games statt. Harry und Meghan feierten dort ihren ersten offiziellen Auftritt als Paar. Zudem verbrachten sie mit ihrem Sohn Archie (2) in Vancouver einen Familienurlaub, ehe sie 2020 als hochrangige Mitglieder des britischen Königshauses zurücktraten. Darüber hinaus bleibt die Familie so näher an ihrer Wahlheimat Kalifornien.