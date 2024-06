Harry und Meghan: Keine Einladung zum «Trooping the Colour»

Prinz Harry (39) und Herzogin Meghan (42) werden am 15. Juni nicht Teil des «Trooping the Colour sein». Wie das «People»–Magazin berichtet, hat das Paar das zweite Jahr in Folge keine Einladung zu der traditionellen Militärparade zu Ehren des Geburtstages des britischen Monarchen erhalten. Bereits vergangenes Jahr, beim ersten «Trooping the Colour» zu Ehren von König Charles III. (75), waren der Herzog und die Herzogin von Sussex nicht dabei.