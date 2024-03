Harry und Meghan: Königshaus kürzt ihre Biografien auf Webseite ein

Unter dem Reiter «Der Herzog und die Herzogin von Sussex» findet sich ein gemeinsames Bild von Harry und Meghan, zu dem ein neuer Einleitungstext verfasst wurde. Darin heisst es: «Wie im Januar 2020 bekannt gegeben wurde, sind der Herzog und die Herzogin von Sussex als berufstätige Mitglieder der königlichen Familie zurückgetreten. Das Paar heiratete am 19. Mai 2018 in der St.–Georgs–Kapelle in Windsor und hat zwei Kinder: Prinz Archie von Sussex und Prinzessin Lilibet von Sussex.» Auch deren einzelne Lebensläufe wurden von der Seite entfernt.