Harry und Meghan: Machen sie Schluss mit Büchern und Dokus?

Prinz Harry soll sich derzeit auf die Vorbereitungen der Invictus Games konzentrieren, die vom 9. bis 16. September 2023 in Düsseldorf stattfinden. Zur Krönung seines Vaters Charles III. (74) am 6. Mai war er von Kalifornien nach London gereist. Allerdings nahm er nur am Gottesdienst in der Westminster Abbey teil und reiste anschliessend sofort wieder zurück zu Meghan und den zwei Kindern, die in Montecito geblieben waren.