Harry und Meghan müssen wohl vor Gericht

Laut Samantha Markle stimme es nicht, dass sich Meghan «quasi selbst in grosser Armut grossgezogen» habe. Auch sei es nicht wahr, dass sie «mit 13 Jahren dazu gezwungen wurde, in mehreren schlecht bezahlten Jobs zu arbeiten, um ‹über die Runden zu kommen›». Stets habe ihr Vater versucht, ihre Wünsche zu erfüllen und dafür auch gezahlt. Von einer «teuren Privatschule» bis hin zu Tanz- und Schauspielkursen. Kurzum: Meghan sei weitaus behüteter aufgewachsen, als sie in Interview behauptet hatte. Ihr Narrativ vom «Aschenputtel zur Prinzessin» sei gelogen.