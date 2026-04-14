Harry und Meghan reisen ohne Kinder nach Australien

Prinz Harry (41) und Herzogin Meghan (44) reisen von Dienstag bis Freitag nach Australien. Die Privatreise führt das Paar nach Melbourne und Sydney, Harry unternimmt zudem einen Abstecher nach Canberra. Die gemeinsamen Kinder Archie (6) und Lilibet (4) bleiben in den USA. Das Büro der Sussexes teilte laut «The Guardian» mit, dass beim Besuch der Sussexes psychische Gesundheit, gemeinschaftliche Resilienz sowie die Unterstützung von Veteranen und deren Familien im Mittelpunkt stehen. Darüber hinaus sind private kommerzielle Termine geplant.