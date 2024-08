Harry und Meghan: So viel hat ihre Sicherheit in Kolumbien gekostet

Ein Stadtrat der Stadt Calí, die Harry und Meghan an ihrem letzten Tag besuchten, kritisiert in einem Post auf X etwa: «Wir geben unsere Ressourcen im Tausch gegen Schall und Rauch ab. Milliarden, die für den Ausbau von Kinderkantinen, die Bezahlung der Mütter in den Gemeinden, als Startkapital für Afro–Gemeinden oder für die Renovierung von Sportanlagen, die praktisch in Trümmern liegen, hätten verwendet werden können.» Stattdessen würden die öffentlichen Gelder für «reiche Weisse» ausgegeben, prangert der rechte Politiker Andrés Escobar an.