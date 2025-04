Harry und Meghan sorgen mit Trip nach New York erneut für Wirbel

Meghan «so glücklich wie nie zuvor»

Herzogin Meghan nahm am 23. April am «Time100»–Gipfel teil und sprach dort mit «Time»–CEO Jessica Sibley über ihre aktuellen Projekte und ihr Familienglück: «Ein ‹Geständnis›, das ich heute mit Ihnen teilen kann, ist, dass ich so glücklich bin wie nie zuvor», teilte die Herzogin laut «People» auf der Bühne mit. «Einen Ehemann und Partner zu haben, der so unterstützend ist, und Kinder, die gesund und glücklich sind – ich hätte mir nie vorstellen können, dass ich mich an diesem Punkt so glücklich und dankbar fühlen würde, und das tue ich wirklich.»