Harry und Meghan: Tochter Lilibet wurde in Kalifornien getauft

Ein Sprecher des Paares bestätigte «People» in einem Statement: «Prinzessin Lilibet wurde am 3. März vom Erzbischof von Los Angeles, Reverend John Taylor, getauft.» Des Weiteren will ein Insider erfahren haben, dass Harry und Meghan Einladungen zur Taufe an König Charles III. (74), Königsgemahlin Camilla (75), Prinz William (40) und an Prinzessin Kate (41) versandt haben. Keiner von ihnen reiste jedoch von Grossbritannien in die USA, um an der Taufe teilzunehmen.