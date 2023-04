Harry und Meghan: Überraschungsbesuch bei den L.A. Lakers

Mit diesen VIP-Gästen hätte wohl keiner gerechnet: Prinz Harry (38) und Ehefrau Herzogin Meghan (41) kamen am Montagabend überraschend zu einem Basketball-Match der L.A. Lakers in die Crypto.com-Arena in Los Angeles. Das Ehepaar zeigte sich entspannt und gut gelaunt, strahlte und scherzte miteinander.