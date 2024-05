Harry und Meghan: Voller Terminplan und Glückwünsche zum Muttertag

Prinz Harry (39) und Herzogin Meghan (42) sind am letzten Tag ihrer Nigeria–Reise in Lagos eingetroffen. Dort wurden sie am Flughafen unter anderem von Lagos' Gouverneur Babajide Sanwo–Olu (58), Tänzern und Schaulustigen begrüsst, wie Simon Perry vom US–Magazin «People» bei Instagram zeigt. Meghan trug bei ihrer Ankunft einen traditionellen Rock, den sie demnach zuvor in Abuja geschenkt bekommen hatte, zu einer weissen Bluse von Carolina Herrera.