Harry und Meghan: Weihnachtskarte zeigt Familienfoto mit ihren Kindern

Die Weihnachtskarten wurden in den vergangenen zwei Jahren ebenfalls ohne Familienbild, dafür mit einem Bild des Paares gestaltet. 2023 zeigte das Foto die beiden bei der Abschlusszeremonie während der Invictus Games in Düsseldorf. 2022 wurde es ein Schwarz–Weiss–Foto des Paares bei der Robert F. Kennedy Ripple of Hope Award Gala in New York City. Im Jahr 2021 nutzten Prinz Harry und Meghan ihre Karte noch, um das erste Foto ihrer Tochter zu zeigen. 2019 grüsste Baby Archie mit seinen Eltern von der Weihnachtskarte, 2020 verschickten die beiden ein Familienbild zu dritt als Illustration.