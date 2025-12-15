«Harry und Sally»-Regisseur Rob Reiner und Ehefrau tot aufgefunden

Sohn Nick kämpfte schon früh mit Drogenproblemen

Die Rettungskräfte sollen am Sonntag gegen 15.30 Uhr Ortszeit zu dem Haus in Brentwood gerufen worden sein. Beim Eintreffen fanden die Helfer dann die beiden Leichen, die Stichverletzungen aufgewiesen haben sollen. Beamte der Raub– und Mordkommission wurden hinzugezogen. Als Hauptverdächtiger soll Sohn Nick gelten, der in der Vergangenheit offen über seine Probleme mit Drogenabhängigkeit und Obdachlosigkeit gesprochen hat. Er soll schon in jungen Jahren Drogenprobleme gehabt haben. «Ich war obdachlos in Maine. Ich war obdachlos in New Jersey. Ich war obdachlos in Texas. Ich habe Nächte auf der Strasse verbracht. Ich habe wochenlang auf der Strasse gelebt. Es war kein Vergnügen», sagte er 2016 in einem Interview mit «People».