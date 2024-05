Harry Wijnvoord wird 75: Was macht der Kult-Moderator heute?

Traumhochzeit 2021

Privat hat Harry Wijnvoord im Alter noch mal sein Glück gefunden. Seit 2021 ist er in zweiter Ehe mit Iris Dahlke (57) verheiratet, die er drei Jahre zuvor beim Karneval in Köln kennengelernt hatte. «Ich war sofort verliebt in meine Frau. Ich war total hin und weg», schwärmte er gegenüber «Das Neue Blatt». Ihre Traumhochzeit feierten sie 2022 drei Tage lang auf einem Kreuzfahrtschiff auf dem Rhein. Die Feierlichkeiten liess das Paar im Rahmen der Sendung «Promis im Urlaubsparadies» live von «sonnenklar.tv» begleiten. Heute leben die Eheleute zusammen in einer umgebauten Dorfschule in Senden im Münsterland.