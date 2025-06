«Hart aber herzlich»-Star Robert Wagner: Süsses Foto mit seiner Enkelin

35. Hochzeitstag mit seiner Jill

Der Schauspieler war in den vergangenen Jahren nur noch vereinzelt im Fernsehen zu sehen, etwa als Stiefvater von Charlie Sheen (59) in «Two and Half Men». Von 2009 bis 2019 spielte er Anthony DiNozzo senior in der Krimiserie «Navy CIS». Neben dem Geburtstag seiner Enkelin hatte Wagner noch einen weiteren privaten Anlass zum Feiern: Er konnte auch mit seiner Ehefrau Jill St. John (84) den 35. Hochzeitstag zelebrieren. Zu diesem Anlass postete er ein Video mit vielen Bildern des Paares aus den vergangenen Jahren.