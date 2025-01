«Harte Tage»: Dave Couliers Krebsbehandlung wird «schwieriger»

Die Frauen in seiner Familie spenden ihm Kraft

Die nötige Stärke gebe ihm seine Familie mit auf den Weg, in der Krebs eine verbreitete Erkrankung ist. «Ich glaube, das ist ihm einfach angeboren. Er hat in seinem Leben schon viel verloren, was den Kampf gegen den Krebs angeht. Er hat seine Mutter, seine Schwester und seine Nichte verloren. Seine andere Schwester hatte es auch», erzählte Couliers Frau. Ihr Ehemann schöpfe «wirklich Kraft, wenn er die Frauen sieht, die ihm so nahe standen, und er will sie einfach ehren», erklärte sie.