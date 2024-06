«Harte Woche»: Justin Timberlake gibt erstes Konzert nach Festnahme

Der Sänger ist seit April auf Tour für sein sechstes Studioalbum «Everything I Thought It Was», das er am 15. März veröffentlichte. Vor seiner Verhaftung war die letzte Station in Miami. Nach zwei Nächten in Chicago wird er seine Tour als nächstes in den Madison Square Garden in New York City bringen. Bis zum 9. Juli hat er weitere Auftritte in den USA. Die Europatour soll dann am 26. Juli in Krakau, Polen, beginnen – am selben Tag, an dem ein Gerichtstermin angesetzt ist. Wie «People» berichtete, soll die Anhörung aber virtuell stattfinden, sodass Timberlake seine geplanten Auftritte wahrnehmen kann. Sein Anwalt soll ihn vor Ort vertreten.