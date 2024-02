Harte Zeit für Alec Baldwin: «Mehr als dankbar» für seine Frau Hilaria

Sie sind sich vor 13 Jahren in New York begegnet

Am 18. Februar 2011 haben sich die beiden demnach das erste Mal getroffen, in einem Restaurant in der Irving Place Street in New York City. Damals sei Baldwin gerade mit einem Freund unterwegs gewesen. «Und wen finde ich dort? Ich bin dir mehr als dankbar für alles», schrieb er an die Yogalehrerin und Autorin gerichtet.