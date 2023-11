«Harter Kampf»: Helena Fürst erhielt 2020 eine Hirntumor-Diagnose

Helena Fürst: «Die Leute werden immer reden»

Die Erkrankung brachte schwerwiegende Folgen mit sich, wie der TV–Star weiter berichtet. Dazu gehörten unter anderem Probleme beim Sprechen und Sehen sowie zeitweise schwere Lähmungen. Aufgrund von Gehirnschwellungen musste sie Cortison einnehmen, was zu Schwellungen in ihrem Gesicht führte, die ihr fiese Kommentare einbrachten. Auch deshalb wolle sie mit Ungerechtigkeiten, die ihr widerfahren seien, endlich aufräumen, betont Fürst. All die Dinge, über die sie sich früher schnell aufgeregt habe, «scheinen, wenn man um sein Leben kämpft, klein, fast lächerlich», erklärt sie. «Die Leute werden immer reden. Ich will nur eins: gesund werden.» Sie habe sich mit dem Tod befasst «und damit, dass ich das vielleicht nicht überleben werde», sagt die 49–Jährige. «Es war und ist ein harter Kampf, den ich für meine Tochter gewinnen werde.»