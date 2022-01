Hartmut Becker ist tot: «SOKO München»-Star stirbt mit 83 Jahren

Hartmut Becker ist tot. Der Schauspieler starb bereits am 22. Januar 2022 an den Folgen einer Krebserkrankung in seiner Heimatstadt Berlin. Das berichten übereinstimmend Medien unter Berufung auf seine Agentur. Hartmut Becker glänzte nicht nur im deutschen Fernsehen, sondern auch in international beachteten Filmen und auf der Bühne.