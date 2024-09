Harvey Weinstein: Britische Staatsanwaltschaft stellt Verfahren ein

Der gefallene Filmmogul Weinstein wurde im Februar 2020 in New York zu 23 Jahren Haft wegen Vergewaltigung und sexuellen Übergriffs verurteilt. Doch das oberste Gericht des Bundesstaates New York hob im April 2024 das Urteil auf. Der Grund: Der Richter hatte 2020 Zeugenaussagen von Frauen zugelassen, die nicht Opfer der Anklage waren, aber negativ über Weinstein aussagten. Diese Aussagen könnten die Jury beeinflusst haben. Weinstein soll sich in einem Wiederaufnahmeverfahren am 12. November erneut vor Gericht verantworten müssen.