Harvey Weinstein erleidet erneut Schlappe vor Gericht

Im Gerichtssaal meldete sich der gesundheitlich schwer angeschlagene Ex–Produzent selbst zu Wort. «Ich weiss, dass ich untreu war. Ich weiss, dass ich mich falsch verhalten habe. Aber ich habe niemanden sexuell angegriffen», sagte Weinstein. Er bat den Richter um «eine zweite Chance». Seine Zeit im Gefängnis auf Rikers Island bezeichnete er als «seelenerdrückend» und sprach von einem «langsamen Marsch in den Tod». Richter Farber zeigte sich davon unbeeindruckt: «Sie hatten einen fairen Prozess», entgegnete er.