Harvey Weinstein über Gwyneth Paltrow: «Ich habe sie nie berührt»

Der in Ungnade gefallene Hollywood–Produzent Harvey Weinstein (73) hat in einem überraschenden Interview mit der rechtskonservativen und heftig umstrittenen Podcasterin Candace Owens (36) seinen ersten Kamera–Auftritt seit acht Jahren absolviert. In dem Gespräch, das am Dienstag via Youtube veröffentlicht wurde, bestreitet der inhaftierte Filmmogul vehement alle gegen ihn gerichteten Anschuldigungen sexuellen Missbrauchs und behauptet, «zu Unrecht verurteilt» worden zu sein.