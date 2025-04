Harvey Weinsteins Gesundheitszustand hat sich rapide verschlechtert

Der ehemalige Filmmogul Harvey Weinstein (73) ist gesundheitlich laut eines Medienberichts schwer angeschlagen. Wie das Promiportal «TMZ» berichtet, verschlechterte sich sein Zustand in den letzten Wochen und Monaten rapide. Demnach leide er unter einer schweren Zungenentzündung und habe dramatisch an Gewicht zugelegt. Aktuell befindet sich Weinstein dem Bericht zufolge nicht im berüchtigten Gefängnis Rikers Island in New York City in Haft, sondern wird – wie schon des Öfteren – im Bellevue Krankenhaus in Manhattan behandelt.