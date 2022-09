Wenn Milliarden Augenpaare einem historischen Event wie dem Staatbegräbnis der Queen beiwohnen, bleibt kein noch so kleines Detail, keine noch so banale Kuriosität unbeobachtet - und in Zeiten von Twitter und Co. erst recht nicht unkommentiert. So sorgte ein fallengelassenes Blatt Papier während des Gottesdienstes zu Ehren von Elizabeth II. (1926-2022) am Montagmittag (19. September) in der Westminster Abbey für Aufruhr im Netz. Sogar einen eigenen Twitter-Account erhielt das «Funeral Paper» - nebst Hashtag #Papergate.