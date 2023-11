Hat Adele endlich die Hochzeit mit Rich Paul bestätigt?

Mit ihrem neuen Partner wünscht sich Adele offenbar auch ein weiteres Kind. In der Vergangenheit betonte sie bei mehreren Gelegenheiten, dass sie gerne nochmal Mutter werden wolle. Egal ob verheiratet oder nicht, die Beziehung mit Rich Paul scheint sehr gut zu verlaufen: Der Sport–Agent, der sich eigentlich nur selten zu seinem Privatleben äussert, sagte im Oktober in einem Interview in der TV–Show «CBS Mornings», dass sie gemeinsam «glücklich» seien.