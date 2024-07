Hat Britney Spears den Männern abgeschworen?

«Warum fuhr er mit 90 in der Nachbarschaft, während ein Paparazzo ihm folgte, nur um das Fenster herunterzukurbeln, als dieser neben mir anhielt?», schrieb Spears zu einem Foto, das sie in der Situation zeigt. Die Sängerin war auf dem Sitz nach unten gerutscht, um sich offenbar so vor aufdringlichen Blicken zu verstecken. Soliz sitzt augenscheinlich am Steuer und hält einen Arm vor sein Gesicht. «Dann ruft er seine Mutter an und sagt, dass er belästigt wird», fuhr Spears fort. «Warum hat er das Fenster runtergekurbelt, während ich auf dem Sitz weinte?» Das Foto soll im vergangenen April entstanden sein, nachdem in Spears' Vormundschaftsrechtsstreit ein Vergleich getroffen wurde.