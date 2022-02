Hat Britney Spears einen lukrativen Buchdeal gelandet?

Rechnet sie mit ihrer Familie ab?

Der Verlag selbst und die Sängerin haben sich noch nicht zu einem möglichen Deal geäussert. In dem Enthüllungsbuch soll es um Spears' Karriere, ihr «toxisches» Leben und ihre Familie gehen. Spears hatte bereits angedeutet, dass sie nach dem Ende ihrer Vormundschaft durch ihren Vater bereit dazu wäre, ein Buch zu schreiben. «Soll ich von vorne anfangen?», schrieb sie Anfang Januar zu einem Instagram-Bild, das eine alte Schreibmaschine zeigte. Zudem sieht sie sich in dem Buch ihrer Schwester Jamie Lynn Spears (30) «Things I Should Have Said» sowie in einigen Dokus falsch dargestellt. Mit einem eigenen Werk könnte sie diese Darstellungen nun geraderücken.