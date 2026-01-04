Hat Callum Turner seinen Part als neuer James Bond ausgeplaudert?

Freundin Dua Lipa könnte den Titelsong liefern

Sollte Turner seinen Martini künftig nur noch geschüttelt schlürfen, könnte das gleich ein doppelter Coup werden. Denn Turners Verlobte ist niemand Geringeres als Pop–Superstar Dua Lipa (30). Die Sängerin brennt laut Insidern darauf, den Titelsong für den nächsten Bond–Film beizusteuern. «Dua freut sich wahnsinnig für Callum. Sie sagt, sie würde liebend gern das Bond–Theme aufnehmen», so die Quelle. Lipa würde damit unter anderem in die Fussstapfen von Adele, Billie Eilish und Sam Smith treten.