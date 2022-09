Hat Harry Styles das «traurigste Haus aller Zeiten» gekauft?

Villa stürzte Eigentümer in finanzielle Schwierigkeiten

Das Haus befindet sich in der Region North Devon in der Ortschaft Croyde Bay im Südwesten von England. In der Channel-4-Sendung «Grand Designs» wurde die Villa als das «traurigste Haus aller Zeiten» beschrieben. Grund dafür ist, dass der Besitzer Edward Short während des Baus der Villa in finanzielle Schwierigkeiten geraten ist - unter anderem wegen der Corona-Pandemie. Das «gescheiterte» Projekt habe dann auch noch zur Scheidung von seiner Frau Hazel geführt.