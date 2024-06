Hat Kathleen Turner endgültig mit Hollywood abgeschlossen?

Die Diplomatentochter, die in Kanada, Kuba, Venezuela und England aufgewachsen ist und den Schauspielberuf gegen den Willen ihres Vaters ergriffen hat, spielte nach ihrem Universitätsabschluss als Bachelor of Fine Arts (der schönen Künste) zunächst Theater in New York. Nach Auftritten in der TV–Seifenoper «The Doctors» wurde sie 1981 in Hollywood für den Kinofilm «Body Heat» («Heissblütig – Kaltblütig») engagiert.