Hat «Kevin - Allein zu Haus»-Star Daniel Stern Ärger mit der Polizei?

Die «Kevin»–Kultfilme lassen ihn aber bis heute nicht los. Dem «People»–Magazin verriet er Ende Dezember: «Ich habe einen Anruf von den Eigentümern des Hauses aus ‹Kevin – Allein zu Haus› erhalten. Ich bin Bildhauer, und sie haben mich gefragt, ob ich eine Skulptur für das Haus anfertigen würde.» Nun erschaffe er gerade ein Kunstwerk von ihm und der berühmten Spinne aus dem Film, wie er weiter erzählte.