Hat Ozzy Osbourne nur noch zehn Jahre zu leben?

Er erklärte dem «Rolling Stone UK» zufolge weiter, er habe gedacht, er wäre nach der zweiten und dritten Operation wieder startklar, «aber bei der letzten haben sie mir einen verdammten Stab in die Wirbelsäule gesteckt. Sie haben einen Tumor in einem der Wirbel gefunden. Also mussten sie auch das alles rausholen. Es ist ziemlich hart, Mann, und mein Gleichgewicht ist völlig durcheinander».