Hat Prinz Andrew seinen nächsten Auftritt mit der Queen geplant?

Was plant Prinz Andrew?

Nach seiner zentralen Rolle beim Gedenkgottesdienst für Prinz Philip (1921-2021) am 29. März in der Westminster Abbey - er hatte die Queen zu ihrem Platz geleitet - hatte es bereits Berichte gegeben, dass Prinz Andrew weitere Auftritte planen könnte. Laut «The Sun» will er mit seiner Mutter auch zu einem Gottesdienst im Rahmen der Feiern zum Platinum-Thronjubiläum gehen. Die Zeremonie findet am 3. Juni in der Londoner St.-Pauls-Kathedrale statt.