Hat sich Justin Theroux wieder verlobt?

Der zweite grosse Pärchenauftritt

Es war erst das zweite Mal, dass Theroux und Bloom zusammen über den roten Teppich schritten. Bei der Oscarverleihung im März feierten sie ihr Pärchendebüt. Erstmals zusammen gesehen wurden Theroux und die 23 Jahre jüngere Bloom bei einem Event im Februar 2023. Im August vergangenen Jahres nahmen beide an einem SAG–AFTRA–Streikposten in New York City teil.