Hat Woody Allen seinen letzten Film gedreht?

Die Karriere des Regisseurs von erfolgreichen Filmen wie «Hannah und ihre Schwestern» oder «Midnight in Paris» litt in den vergangenen Jahren unter den Vorwürfen seiner Adoptivtochter Dylan Farrow. 2021 erschien die HBO–Doku «Allen v. Farrow», in der die Missbrauchsvorwürfe thematisiert werden. Der Regisseur hat die Anschuldigungen stets bestritten. Mehrere Behörden hätten die Vorwürfe in den 1990er untersucht und damals festgestellt, dass kein Missbrauch stattgefunden habe.