Hatte die Hauptrolle: So reagiert Ryan Kiera Armstrong auf «Buffy»-Aus

Sie schätzt die gemachte Erfahrung

In einer Videobotschaft über ihre Instagram–Story wandte sich Armstrong direkt an ihre Fans. Trotz der enttäuschenden Nachricht klang sie gefasst und dankbar. «Ich wollte einfach Danke sagen für die Unterstützung, die ihr mir und der Serie in den vergangenen Monaten entgegengebracht habt. Das war wirklich etwas Besonderes», sagte die 16–Jährige. Sie sei stolz auf das, was das Team gemeinsam geschaffen habe – auch wenn die Öffentlichkeit es nun nie zu sehen bekomme. «Das nimmt aber nichts von der unglaublichen Erfahrung weg, die ich machen durfte.»