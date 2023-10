Hätte James Blunt Carrie Fishers Tod verhindern können?

James Blunt war nicht bei Carries Beerdigung

Er habe damals aus Trauer und weil Fishers Tochter ihn mitverantwortlich machte, nicht an ihrer Beerdigung teilgenommen. Erst Jahre später sei er zu ihrem Haus gefahren und habe in der Einfahrt mit Tränen im Gesicht Abschied genommen. Von diesem Moment handelt der Song «Dark Thoughts» auf seinem neuen Album «Who We Used To Be», das am 27. Oktober erscheint.