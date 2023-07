Hatten Harry und Meghan einfach nur «wirklich Pech»?

Netflix hält an Deal fest

Kam der Podcast zunächst etwa noch gut an und setzte sich auf der Plattform Spotify im Sommer 2022 in mehreren Ländern an die Spitze der Podcast-Charts, wurde die Arbeit an «Archetypes» mittlerweile eingestellt. Mitte Juni wurde bekannt, dass es keine zweite Staffel geben wird - und dass die Zusammenarbeit mit Spotify komplett eingestellt wird.