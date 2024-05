Hauch von Nichts: Bella Hadid stiehlt dem Trump-Biopic (fast) die Show

Am Montagabend sorgte bei den 77. Filmfestspielen in Cannes das Biopic über Trump für Standing Ovations. Auf dem roten Teppich vor der Filmvorführung hingegen stahl Bella Hadid (27) allen anderen Anwesenden das Rampenlicht – darunter ihren Model–Kolleginnen Coco Rocha (35), Candice Swanepoel (35) und Winnie Harlow (29). Zur ersten offiziellen Vorführung von «The Apprentice» erschien das US–amerikanische Model in einem transparenten Hauch von Nichts, dass den Blick auf intime Körperstellen freigab.