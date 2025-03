Hauptdarsteller-Oscars: Adrien Brody und Mikey Madison ausgezeichnet

Als Erstes wurde die Frage beantwortet, wer den Preis in der Kategorie «Bester Hauptdarsteller» in Empfang nehmen darf. «Oppenheimer»–Star Cillian Murphy (48) betrat hierfür die Bühne und verlas schliesslich Brody als den nun zweifachen Preisträger. Bei der Dankesrede orientierte er sich gefühlt an der Länge seines fast vierstündigen Films «Der Brutalist». Zwischenzeitlich wurde gar versucht, Brody per Orchester abzuwürgen. Doch das winkte er mit einer lässigen Handbewegung einfach ab und schaffte es als einzige Person des Abends seinerseits, das Orchester in die Schranken zu weisen.