Hauptdarsteller Owen Cooper hat «Adolescence» selbst nicht gesehen

Veränderter Schulalltag nach Mega–Erfolg

Owen Cooper spielt in der vielbeachteten Netflix–Serie einen 13–jährigen Jungen namens Jamie Miller, der des Mordes an einer Mitschülerin beschuldigt wird. Die Performance zusammen mit seinen Mitschülern anzuschauen, kommt für den Teenager nicht infrage. «Ich werde es mir in meiner eigenen Schule nicht anschauen, keine Chance», stellte er klar. Er werde vielleicht die Episoden eins, zwei und vier schauen, aber auf keinen Fall die dritte. Genau in dieser Episode begeisterte Cooper die Zuschauer ironischerweise am meisten mit seinen schauspielerischen Fähigkeiten.