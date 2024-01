Hauptsache mit Schleife: Dieser Modetrend bestimmt das Jahr 2024

2024 wird um alles eine Schleife gebunden: ob an den Schuhen, in den Haaren, an der Kleidung oder als Schmuck. Bereits im vergangenen Jahr hat sich der Accessoire–Trend herauskristallisiert, jetzt in den kommenden zwölf Monaten findet dieser romantisch–verspielte Style seinen Mode–Höhepunkt. Egal ob gross, ob klein, ob eine oder viele – es gilt: Hauptsache mit Schleife!